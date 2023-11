Le Tchad vise de nouveaux horizons avec le lancement du programme Better Cotton

Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de l'Industrie, Tahir Mourno Adam, a présidé la cérémonie d'ouverture de la réunion des parties prenantes le 21 novembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu de N’Djaména. L'objectif de cette réunion, organisée par la Cotontchad SN/Olam Agri et ses partenaires IDH et Better Cotton, est de discuter et valider les résultats de la recherche initiale et d'entamer le processus pour surmonter les défis urgents des producteurs de coton et de l'industrie cotonnière au Tchad.



Avec une cinquantaine de participants, incluant des représentants des ministères gouvernementaux, des producteurs de coton, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile, on attend de cette réunion une collaboration renforcée pour développer le secteur cotonnier et générer des impacts positifs pour les communautés productrices de coton.



Le directeur général de la Cotontchad SN, Olivier Renson, a affirmé que Better Cotton est devenu une norme de référence dans l'industrie cotonnière, qui permettra à la Cotontchad SN de valoriser son coton, d'accéder à de nouveaux marchés et d'assurer une production durable pour les agriculteurs. Il a aussi rappelé l'importance du coton pour l'économie tchadienne, étant la troisième ressource d'exportation du pays, contribuant à près de 5% du PIB et bénéficiant à environ 2 millions de personnes.



Djékounrom Didier, Coordonnateur local de l'IDH, a précisé que dans le cadre de leur soutien à une production durable, son organisation appuie la Cotontchad SN dans sa démarche de certification Better Cotton.



Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de l'Industrie, Tahir Mornou Adam, a souligné l'importance stratégique de la culture du coton, qui présente des opportunités significatives de croissance pour le Tchad.