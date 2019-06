Le Togo participe à Accra à la 3ème Conférence Sino-africaine sur la population et le développement

Lomé - La Ministre de la planification du développement et de la coopération, Demba Tignokpa se trouve actuellement à Accra dans la capitale du Ghana où elle représente le Togo à la 3ème Conférence Sino-africaine sur la population et le développement.



Cette rencontre qui a débuté le dimanche 23 juin 2019 est placée sous le thème : « Gestion des données démographiques et accès universel à la santé de la reproduction en tant que facteurs clés du développement durable ».



Les pays africains présents à cette réunion vont apprendre de la Chine et vice-versa, sur la manière dont la gestion de la population et des données, ainsi que l’accès universel à la santé en matière de procréation peuvent conduire à la réalisation des ODD.



La conférence qui se tient jusqu’au 26 juin prochain sera marquée à sa clôture par un forum des jeunes dénommés « CACPD – Youth4Youth ». Ce sera une occasion pour les jeunes chinois et africains de discuter sur des problèmes auxquels ils sont le plus souvent confrontés notamment l’accès à l’éducation et à l’emploi décent.