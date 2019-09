Le bilan de la participation du Togo au TICAD 7 à Yokohama au Japon

Lomé - La 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 7) a pris fin vendredi dernier à Yokohama au Japon. Plusieurs dirigeants africains dont le Togolais Faure Gnassingbé ont pris part à cette rencontre de trois jours qui vise globalement à renforcer la coopération entre le Japon et les pays africains.



Pour sa troisième participation consécutive au TICAD, le Président Faure Gnassingbé et sa délégation en ont profité pour multiplier les rencontres avec les investisseurs japonais et plusieurs personnalités capables d’aider le Togo dans la réalisation de son Plan national de développement (PND).



Ainsi après sa rencontre avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, le Président togolais a assisté à la signature d’un accord de financement entre Mitsubishi et BBOX, intervenant au Togo dans le domaine de l’énergie solaire. Faure Gnassingbé a évoqué les possibilités de la transformation de l’agriculture togolaise avec Mario Pezzini, Directeur de l’OCDE. Celui-ci avait participé au Forum Togo-UE du mois de juin dernier à Lomé.



Katsumi Hirano, le n°2 de l’Organisation japonaise du Commerce extérieur (JETRO) a également été reçu par le président togolais. Les deux hommes ont parlé des investissements au Togo dans le cadre de la mise en œuvre du PND.



Ensuite, une délégation de la société japonaise Export Trading Group a été reçue par le chef de l’Etat. Conduite par son directeur Osamu Kanetake, la délégation a évoqué l’installation d’une unité de transformation et d’industrialisation de la noix de cajou, ce qui va booster la production dans cette filière au Togo.



Par ailleurs, on signale la signature d’un protocole d’entente à Yokohama entre Toyota Tsusho Corporation (propriétaire de CFAO Technology & Energy) et le gouvernement togolais pour aider le pays à dématérialiser l’administration publique et à développer le secteur des énergies renouvelables.



Les sujets évoqués lors de ces rencontres pourront être approfondis à Lomé en novembre prochain. Il est annoncé des journées d’échanges qui seront axées sur la coopération bilatérale Togo-Japon et l’aide publique au développement.



Ce sera un évènement organisé par le gouvernement togolais en partenariat avec l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Y sont attendus, des hommes d’affaires japonais qui auront l’occasion de s’informer sur les opportunités d’investissement au Togo.



Le gouvernement togolais compte profiter de l’occasion pour mobiliser davantage les investisseurs japonais autour du PND et raffermir les liens économiques avec le Japon.