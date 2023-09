Le câble sous-marin 2Africa atterrit en RDC au large de Muanda

Muanda, le 21 septembre 2023, réunis autour de Meta (anciennement Facebook), le consortium 2Africa, composé d’opérateurs de télécommunication China Mobile International, Bayobab (anciennement MTN Global Connect), Orange, center3, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC, a posé le câble 2Africa en République Démocratique du Congo, aux larges de la côte de Muanda dans la province du Kongo-Central.



2Africa, sera le plus grand projet de câble sous-marin au monde, qui va relier 33 pays à partir de 2023 et va offrir un service internet plus rapide et plus fiable à chaque pays où il sera installé.



L’arrivée à Muanda fait suite à des atterrages africains réussis à Port-Saïd en Egypte, à Pointe Noire en République du Congo et à Nacala au Mozambique plus tôt cette année.



Avec ce câble sous-marin, plus de trois milliards de personnes à travers les 3 continents (l’Afrique, l’Asie et l’Europe) seront connectés, offrant ainsi un potentiel économique qui devrait à terme décupler, favorisant ainsi le transfert de données et développant les opportunités commerciales en République Démocratique du Congo mais également dans toute l’Afrique.



Mawezi RDC SA, issu de l’alliance de Orange RDC et Airtel Congo RDC SA, est partenaire d’atterrage pour la République Démocratique du Congo et a la responsabilité de s’assurer de l’obtention de toutes les différentes autorisations en amont de l’atterrage du câble, construire la station d’atterrage mais également exploiter la station en mode d’accès ouvert pour faire profiter tous les acteurs de l’internet de ces capacités internationales additionnelles. Nous vivons donc aujourd’hui une échéance importante pour le projet 2Africa en République Démocratique du Congo qui en fait un élément d'infrastructure essentiel pour la transformation numérique du pays et sa connectivité avec le reste du monde.



Mawezi RDC SA s'est associée à Meta , partenaire d’atterrage (landing party) du câble sous-marin 2Africa en République démocratique du Congo. Meta en tant que partie prenante a été le principal investisseur dans la planification et la préparation de l’arrivée puis de l’exploitation du câble en RDC.



La Directrice Générale Madame Laetitia Molasoko N’Singa de Mawezi RDC SA a déclaré : « je suis extrêmement fière de voir aboutir ce projet qui va permettre d’améliorer l’accès à internet haut débit et d’accélérer les ambitions du Plan National du Numérique de son Excellence Mr Felix Antoine Tshisekedi »



A travers ce partenariat, Orange RDC et Airtel Congo RDC SA renforcent leur ambition d’améliorer l’inclusion digitale et le développement en République Démocratique du Congo.