Le cadre des jeunes tchadiens pour le maintien de la paix appelle la jeunesse tchadienne a une prise de conscience.

« La célébration du 63 e anniversaire de l’indépendance du Tchad doit marquer une nouvelle histoire pour la jeunesse », a souligné M. Kenodji. Au passage, Kenodji Carmel a salué la prise de conscience patriotique qui a incité les ex-détenus et graciés des évènements du 20 octobre 2022 à organiser une cérémonie de gratitude et de soutien au Président de la Transition pour les avoir graciés. Par conséquent, il à appelé le gouvernement à réellement impliquer les jeunes dans la politique de refondation et de réconciliation nationale. C’est la seule façon de prévenir le danger futur que causeraient les jeunes du fait des guéguerres politiciennes affirme-t-il.



Concernant les événements relatifs à la crise interne de l’Union Nationale des étudiants tchadiens (l’UNET) ayant occasionné la sanction de plusieurs étudiants allant jusqu’à l’exclusion de quelques uns parmi eux, il a appelé les étudiants à un comportement responsable et demande au gouvernement et les autorités rectorales à réunir les conditions pour une étude descente. Ce qui pourra éviter certaines revendications des étudiants susceptibles de semer des troubles et perturbations selon lui.





Il a salué également les repeint de frères et sœurs tchadiens qui ont regagné le bercail et lance un appel au gouvernement et à toutes les forces vives de la nation tchadienne de les accompagner dans leur projet de contribuer au retour et à la réinsertion de frères et sœurs tchadiens et réitère son soutien à la transition .