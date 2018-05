Le chef de l’Etat a reçu l’Ambassadeur du Japon au Togo en fin de mission

Le Président de la République, Faure Essozimna GNASSINGBE a reçu ce lundi Monsieur Hiroshi Kawamura, Ambassadeur du Japon au Togo, en fin de mission.



Les échanges ont porté sur le bilan de la coopération entre le Togo et le Japon marquée par de nouveaux projets de développement des infrastructures et le soutien aux services sociaux de base.



«Nous avons développé des projets de grande envergure notamment la construction de deux ponts sur les rivières de Kara et de Koumongou ainsi que le projet relatif à l’aménagement du port de pêche de Lomé. L’autre action aussi importante de la coopération, concerne l’appui du Japon au Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) initié par le Président de la République », a précisé l’ambassadeur Hiroshi Kawamura.



Le diplomate nippon a exprimé au chef de l’Etat sa reconnaissance pour son implication personnelle dans la redynamisation de cette coopération déjà multiforme dans l’intérêt des deux Etats.