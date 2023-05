Le chef de la diplomatie a représenté le Tchad au couronnement du Roi Charles III

À cette occasion, le chef de la diplomatie tchadienne a adressé les chaleureuses félicitations du président de la transition au Roi de l’Angleterre et lui a souhaité pleins succès dans l’exercice de ses pouvoirs.



Mettant à profit son séjour dans la capitale britannique, le ministre d’État s’est entretenu avec son collègue Peter Mitchell, ministre du Développement et des Affaires africaines. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de nos relations d'amitié et de coopération.



Le ministre d’État a été accompagné dans ce déplacement de l’Ambassadeur du Tchad au Royaume-Uni avec résidence à Paris, Kedela Younouss Hamidi, de son directeur de cabinet, du directeur général du Protocole d’État du ministère des Affaires étrangères ainsi que du 1er secrétaire de l’ambassade du Tchad à Paris.