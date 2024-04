Le classement FIFA est un indicateur important pour évaluer les performances des équipes de football à travers le monde. En ce qui concerne les équipes africaines, voici le top 20 du classement publié le 4 avril 2024.

Maroc (13e) Sénégal (17e) Nigéria (30e) Egypte (37e) Côte d’Ivoire (38e) Tunisie (41e) Algérie (43e) Mali (44e) Cameroun (51e) Afrique du Sud (59e) Burkina Faso (62e) RD Congo (63e) Cap-Vert (65e) Ghana (68e) Guinée (76e) Guinée Équatoriale (79e) Gabon (84e) Zambie (86e) Ouganda (92e) Angola (94e)

n tête du classement africain se trouve l'équipe nationale du Maroc, classée à la 13e place au niveau mondial. Le Maroc a réussi à maintenir une position solide grâce à ses performances impressionnantes lors des compétitions internationales.Juste derrière le Maroc, nous avons l'équipe nationale du Sénégal qui occupe la 17e place au classement FIFA. Le Sénégal s'est distingué ces dernières années en participant régulièrement aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations et en faisant preuve d'un jeu dynamique et offensif.Le Nigéria arrive en troisième position parmi les équipes africaines, classé au 30e rang mondial. Les Super Eagles ont connu une période de succès remarquable dans le passé et continuent de représenter avec fierté leur pays sur la scène internationale.L'Égypte se hisse à la quatrième place parmi les équipes africaines avec une position mondiale respectable de 37e. L'Égypte est souvent considérée comme une puissance footballistique en Afrique et a remporté plusieurs titres continentaux au fil des ans.La Côte d'Ivoire occupe quant à elle la cinquième place parmi les équipes africaines, classée juste derrière l'Égypte au niveau mondial (38e). La Côte d'Ivoire a vu plusieurs générations talentueuses défendre ses couleurs sur les terrains internationaux.La Tunisie arrive en sixième position parmi les équipes africaines avec un classement mondial de 41e. La Tunisie a connu des hauts et des bas ces dernières années mais reste une force compétitive sur le continent africain.L'Algérie suit juste derrière, occupant la septième place parmi les équipes africaines (43e rang mondial). L'équipe algérienne s'est récemment illustrée en remportant la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, confirmant son statut de prétendant sérieux pour tout titre continental.En huitième position se trouve l'équipe nationale du Mali (44e rang mondial), suivie du Cameroun qui occupe la neuvième place (51e rang mondial). Ces deux nations ont également montré leur valeur lors des compétitions majeures et ont contribué à renforcer encore plus l'image positive du football africain dans le monde entier.L'Afrique du Sud complète le top dix parmi les équipes africaines avec un classement global plutôt honorable de 59e. Bien que moins performante que certaines autres nations mentionnées précédemment, l'Afrique du Sud reste un adversaire redoutable sur son propre sol notamment grâce aux infrastructures développées pour accueillir divers événements sportifs internationaux tels que la Coupe du Monde FIFA en 2010.Les autres nations figurant dans ce top vingt sont: Burkina Faso (62è), RD Congo (63è), Cap-Vert (65è), Ghana (68è), Guinée (76è), Guinée Équatoriale (79è), Gabon (84è), Zambie (86è), Ouganda (92è)et Angola (94è).Ces positions peuvent varier au fur et mesure que chaque pays progresse ou rencontre certains obstacles dans sa trajectoire sportive international mais elles témoignent toutes indéniablement non seulement de talents individuels exceptionnels mais également de structures locales permettant aux joueurs d’exprimer leur plein potentiel tout cela apporte beaucoup aux résultats positifs obtenus pas chaque pays cités jusqu’à maintenant.Ceux-ci ne sont pas déterminants assurément puisque chaque match est différent mais ils donnent un indice général concernant leurs niveaux actuels respectifs.