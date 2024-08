Le classement de Global Fire Power positionne le Tchad en tête des puissances militaires de la CEMAC

Au sein de la CEMAC, le Tchad est suivi par le Cameroun, qui occupe la 19e place continentale. La République démocratique du Congo (RDC) est classée 3e puissance militaire de la CEMAC, à la 26e place continentale.



Donc selon ces résultats, le Tchad s'affirme comme le pays le plus puissant militairement dans la sous-région de l'Afrique centrale, devant des voisins comme le Cameroun et la RDC. Ce classement reflète sans doute les investissements et efforts du Tchad dans le domaine de la défense ces dernières années.