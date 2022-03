Le consul d'Ukraine demande le soutien du Tchad à l'Assemblée générale de l'ONU

Mark Matthews, ambassadeur du Royaume Uni au Tchad, a effectué ce 2 mars une visite de soutien et de solidarité au consul honoraire d'Ukraine au Tchad, Abakar Tahir Moussa.



Le diplomate britannique a indiqué que la Grande Bretagne reste et restera aux côtés de l'Ukraine.



Le consul honoraire d'Ukraine au Tchad, Abakar Tahir Moussa, a remercié son homologue britannique pour ce soutien en ce moment difficile que traverse son pays. ll a demandé le soutien de toutes les nations civilisées et en particulier celui de la République du Tchad lors de vote qui aura lieu prochainement à New-York.



Pour rappel, le consulat d'Ukraine au Tchad existe depuis le 27 décembre 2005.