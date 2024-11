Le corps diplomatique réaffirme son soutien au Tchad dans la lutte contre Boko Haram

Solidarité Internationale

L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, s'exprimant au nom de l'ensemble des ambassadeurs, a souligné l'importance de la solidarité internationale dans la lutte contre le terrorisme. Il a déclaré :



"Il est de notre devoir d'exprimer notre solidarité avec le Tchad en ce moment difficile. La lutte contre le terrorisme n'est pas la responsabilité d'un seul État ; c'est un phénomène mondial qui n’a ni couleur ni nation."



Appel à la Coopération Renforcée

L'ambassadeur a insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération entre les États pour soutenir le Tchad dans cette épreuve. Il a rappelé le rôle déterminant du feu Maréchal du Tchad dans l'opération de Boma contre Boko Haram, affirmant :



"Nous devons intensifier la coopération entre nos États et soutenir le Tchad pour faire face à cette situation."



Confiance dans le Tchad

Abdellatif Erroja a également exprimé sa confiance envers le Tchad, affirmant :

"Nous avons une confiance totale dans le Tchad et nous nous sentons en sécurité à N'Djamena. La lutte contre le terrorisme concerne tous les pays."



Condoléances et Soutien

En conclusion, l'ambassadeur a présenté ses condoléances aux familles des victimes des attaques et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a réaffirmé la disponibilité du Maroc à soutenir le Tchad et ses forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre le terrorisme.



Cette déclaration souligne l'importance d'une approche collective face aux menaces sécuritaires, renforçant ainsi les liens entre le Tchad et ses partenaires internationaux.