Le crypto tradind : qu'est-ce-que c'est et comment ça marche ?

- 1 Avril 2022





Si vous vous intéressez aux marchés financiers, aux spéculations d’achat et vente qui s’y déroulent, vous avez certainement entendu parler de trading. S’il s’est longtemps appliqué aux produits financiers (actions, contrats, devises) des monnaies traditionnelles, l’avenue et l’évolution des cryptomonnaies a fait naître un nouveau concept : le crypto trading. De quoi s’agit-il exactement et comment fonctionne-t-il ? Nous vous répondons.



Le crypto trading, de quoi est-il question ?



Le cryto trading est le trading des cryptomonnaies. Il consiste à spéculer sur les mouvements de cours d’une cryptomonnaie ; ou à acheter et vendre des actifs numériques sur un site d’échange comme BitIQ . En effet, lorsque vous négociez les crypto devisessur une plateforme, vous pouvez soit les acheter et les revendre, soit spéculer sur l’évolution de leur cours sans toutefois acquérir la cryptomonnaie elle-même.



Comment ça fonctionne ?



La spéculation sur la hausse ou la baisse du cours de la valeur d’un crypto actif se fait sur une plateforme de trading, en utilisant des produits dérivés comme le CFD qui sont à effet levier. Le tradind des cryptomonnaies nécessite la maîtrise d’un certain nombre de paramètres :



Le spread



C’est la différence entre le cours d’achat et le cours de vente d’une cryptomonnaie. Habituellement, deux taux de change vous sont présentés lorsque vous ouvrez une position. Vous pouvez soit ouvrir une position longue, c’est-à-dire négocier le cours d’achat (généralement supérieur au prix du marché), soit ouvrir une position courte, c’est-à-dire négocier le cours de vente (fréquemment en dessous du prix du marché). Par exemple, si vous optez pour une position courte concernant le Bitcoin en supposant que sa valeur baissera ; si cette valeur baisse effectivement, vous réalisez un gain. Si par contre elle augmente, vous réalisez une perte.



Le lot.



Les crytomonnaies sont vendues en lots. C’est un ensemble de jetons utilisé pour standardiser les opérations. Un lot représente une unité de valeur qui évalue le montant d’une transaction. La somme investie est proportionnelle au nombre de lots que vous tradez. Plus le nombre lots est grand, plus le montant est élevé.



La marge ou couverture.



La marge ou couverture représente la somme que vous investissez lorsque vous décidez d’ouvrir une position (première offre) et de la conserver ouverte. Elle est exprimée en pourcentage de votre première offre. Par exemple, si vous désirez ouvrir une position sur le Bitcoin, disons 7 000 euros, la couverture à verser est de 50 % de la valeur totale soit 3 500 euros.



Le pip.



Le pip est l’unité de mesure qui redéfinit les fluctuations des cryptomonnaies. Les cryptomonnaies les plus populaires sont évaluées par rapport au dollar. Si le taux de change d’une monnaie virtuelle passe de 149,00 dollars à 150,00 dollars par exemple, on dit qu’elle a augmenté d’un pip. La valeur du pip varie d’une cryptomonnaie à une autre.



L’effet levier.



C’est un mécanisme utilisé par les traders pour amplifier la capacité de leur investissement. Qu’il s’agisse d’un achat ou d’une vente, l’effet levier donne la possibilité aux traders de réaliser des transactions dont les montants sont bien plus volumineux que les crypto actifs en leur possession. Cependant, il faut s’en méfier, car autant, il amplifie les gains si l’opération est bonne, autant, il amplifie les pertes pour les mauvais placements.



En définitive, le crypto trading n’est rien d’autre que l’achat et la vente d’une cryptomonnaie ou encore la spéculation sur l’évolution de son cours. Pour réussir votre trading, il faut maitriser un certain nombre de paramètres tels que le spread, le lot, la marge, le pip et l’effet levier.







