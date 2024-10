Le football tchadien relancé : Des milliers de ballons distribués aux clubs et ligues

Le football tchadien connaît un nouveau souffle. Lors d'une cérémonie organisée ce jeudi 24 octobre 2024 à l'académie de Farcha Melezi, le ministère des Sports a procédé à la distribution de plus de 8 000 ballons aux différentes ligues, écoles et clubs de football du pays. Une initiative saluée par les acteurs du sport, qui espèrent voir cette action relancer le football tchadien.



C'est une véritable découverte que celle faite par le secrétaire général intérimaire de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), Dr Baba Ahmat Baba. Plus de 17 000 ballons, dont 8 000 provenant du programme "Football for School", dormaient depuis des années dans les entrepôts de la fédération. Une situation incompréhensible au regard des besoins criants en équipements des clubs et écoles de football à travers le pays.



Grâce à l'intervention du ministère des Sports, ces ballons vont enfin pouvoir être utilisés pour la pratique du football, notamment dans les quartiers, les villages et les cantons, où les jeunes en manquent cruellement.



Un engagement fort pour le développement du football

Pour le ministre des Sports, Me Abakar Djermah Aumi, cette distribution de matériel est une étape essentielle pour redynamiser le football tchadien. Il a souligné l'importance de doter les clubs et les ligues des moyens nécessaires pour développer ce sport et former de jeunes talents.



"Le grand problème du football tchadien réside sur sa capacité organisationnelle et du leadership", a-t-il déclaré. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus globale de professionnaliser le football tchadien, un sport qui, selon le ministre, représente un véritable potentiel économique.



Un championnat national professionnel à l'horizon 2025

En effet, le ministre a annoncé le lancement d'un championnat national professionnel dès le début de l'année 2025. Un événement majeur qui devrait donner un nouvel élan au football tchadien et offrir aux jeunes talents l'opportunité de vivre de leur passion.



Pour ce faire, un budget conséquent a été alloué : 350 millions de FCFA pour l'équipe championne et 200 millions de FCFA pour le vice-champion. Une nouvelle qui a été accueillie avec enthousiasme par les acteurs du football tchadien.



Les défis à relever

Si cette initiative est louable, de nombreux défis restent à relever pour développer durablement le football tchadien. La formation des entraîneurs, l'amélioration des infrastructures et la lutte contre la corruption sont autant d'enjeux auxquels les autorités devront s'attaquer.



La distribution de ces milliers de ballons marque un tournant pour le football tchadien. Elle témoigne de la volonté politique de développer ce sport et d'offrir aux jeunes tchadiens de nouvelles perspectives. Il reste désormais à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir la pérennité de ces initiatives et faire du football tchadien une véritable vitrine pour le pays.