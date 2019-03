Le forum germano-africain sur l’énergie renforce la sécurité énergétique et les investissements en Afrique

La Chambre africaine de l’énergie ([https://EnergyChamber.org](https://energychamber.org/)) félicite le gouvernement allemand et l’Association germano-africaine des entreprises (Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft) pour le succès du 13ème Forum germano-africain de l’énergie qui s’est tenu à Hambourg les 27 et 28 mars, sous le thème « Réaliser et financer la révolution énergétique en… Read more on https://africa-newsroom.com/press/german-african-energy-forum-gives-a-boo...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...