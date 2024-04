Le gestionnaire des incidents d'hépatite E au Tchad termine sa mission dans le district de Hadjar-Hadid

L’équipe a également visité le centre de santé d’Arkoum, qui abrite le plus grand camp de réfugiés soudanais dans la zone. Le bilan de leur mission a été présenté aux responsables et cadres de la délégation provinciale de la santé publique et de la prévention du Ouaddaï, ainsi qu’à l’Incident Manager de l’OMS pour la crise humanitaire de l’Est.



La mission a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement et ses partenaires, notamment le ministère de la santé publique et de la prévention, pour leur engagement sans faille dans la préservation de la santé des populations autochtones et réfugiées. Cependant, des insuffisances ont été relevées, notamment en matière de coordination des activités, de ressources humaines qualifiées, de surveillance, d’actions de salubrité et d’assainissement, ainsi que de communication.



L’équipe-cadre de la délégation et l’Incident Manager de l’OMS pour la crise humanitaire de l’Est, Dr Baruani Bienvenu, ont exprimé leur gratitude envers la mission pour le travail accompli et ont sollicité la régularité des missions de terrain de l’équipe du Système de Gestion d’Incident de l’hépatite E afin d’appuyer la délégation de la santé publique et de la prévention dans l’amélioration de son travail.