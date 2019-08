Le gouvernement des États-Unis soutient l’aide humanitaire à la République Centrafricaine en donnant 186 millions USD

Le financement du gouvernement des États-Unis pour la réponse humanitaire à la République centrafricaine (RCA) dépassera un peu plus de 186 millions USD au cours des exercices 2018-2019. Les fonds de réponse humanitaire proviennent de l’Agence du Développement Internationale des États-Unis (USAID) et du Bureau de la Population, des Refugiées, et de la Migration au […]

