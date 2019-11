ACTUALITES Le gouvernement fédéral s’engage à soutenir le projet de raffinerie de pétrole de Dangote

Lors d’une visite officielle du complexe pétrochimique situé dans la zone de libre-échange de Lekki à Lagos, au Nigéria, M. le ministre des Ressources pétrolières, Timipre Sylva, a indiqué que le gouvernement fédéral s’engageait à soutenir la finalisation du projet de raffinerie de pétrole de Dangote (https://www.Dangote.com/), avec une capacité de 650 000 BPJ. Le ministre, qui a visité la raffinerie en présence de M. Aliko Dangote, PDG du Groupe Dangote Industries Limited, et de M. Devakumar Edwin, directeur exécutif de la société pour la stratégie, les projets de capitaux et le développement de portefeuille, était accompagné du président du Comité pétrolier sénatorial en aval et du sénateur Sabo Nakudu ; du président du Comité sénatorial des Services/membre, du Comité sénatorial en amont, du sénateur Muhammad Musa ; du directeur général de Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), M. Mallam Mele Kyari ; du directeur du département des Ressources pétrolières (DPR), M. Ahmed Shakur ; du secrétaire exécutif du Conseil nigérian de développement et supervision des contenus (NCDMB), M. Simbi Wabote ; du secrétaire exécutif de Petroleum Equalization Fund (PEF), M. Ahmed Boboi, entre autres personnalités. Il a déclaré : « Il s’agit d’un moment très rassurant pour tous les Nigérians. Il était impossible qu’un projet d’une telle ampleur ne suscite pas l’intérêt du gouvernement. Où que vous soyez dans le monde, si un citoyen investit autant d’argent dans un projet aussi considérable, le gouvernement doit manifester de l'intérêt. « Je dois dire à présent que Dangote Group a fait de ce projet un événement qui nous concerne tous, et nous devons tous le soutenir pour qu’il réussisse, car cette réussite aura d’importantes répercussions. Je suis convaincu que le monde entier attend de voir ce projet. Face à sa réussite, les investisseurs internationaux en tiendront compte et se rendront au Nigéria pour y saisir des opportunités d’investissement. Nous sommes donc ici pour garantir à Dangote Group qu’aussi bien le gouvernement et NNPC, soutiendront pleinement ce projet. Vous avez fait un excellent travail ». « Comme vous pouvez le voir, l’équipe est au complet. Quelles que soient vos préoccupations ou vos difficultés, n’hésitez pas à nous les faire savoir, afin que nous trouvions une solution ensemble, car avec un projet de cette ampleur, on doit s’attendre à rencontrer des écueils. M. Sylva a affirmé que le projet de raffinerie et de pétrochimie de Dangote apporte la preuve que le pays dispose d’un environnement favorable à la prospérité des entreprises, et il a ajouté que la réussite du projet stimulera la confiance des investisseurs dans les projets pétroliers et gaziers du pays. Il a appelé les Nigérians à soutenir ce projet de raffinerie pour assurer la création de valeur dans l’économie nationale. M. Mele Kyari, directeur général de NNPC, a déclaré : « Nous ne sommes pas en concurrence avec Dangote, nous nous complémentons mutuellement afin de stimuler la capacité de production. Nous avons le même objectif, faire du Nigéria un exportateur net de pétrole brut. Nous ne pourrons pas y parvenir sans avoir des activités complémentaires entre le secteur privé et le gouvernement ». « Au cours des cinq prochaines années, Dangote ajoutera 650 000 barils, le gouvernement 445 000 barils, et d’autres compagnies contribueront à augmenter la capacité », a-t-il déclaré. Lors de son intervention, Aliko Dangote, PDG du Groupe Dangote, a déclaré : « Nous croyons en le Nigéria, et si nous ne prenons pas nous-mêmes les choses en main, personne ne le fera à notre place. La croissance démographique annuelle est de trois pour cent au Nigéria et, en outre, le Nigéria est supposé répondre aux besoins en approvisionnement de l’Afrique de l’Ouest, de l'Afrique de l’Est et de l'Afrique centrale ». En parallèle, M. Devakumar Edwin, directeur exécutif du Groupe pour la stratégie, les projets de capitaux et le développement de portefeuille, a déclaré que l’actif créera un marché de 11 milliards annuels de brut nigérian, pouvant couvrir à 100 pour cent les besoins nationaux, tous produits liquides confondus. Il a indiqué que le Nigéria est le plus grand producteur de pétrole brut d’Afrique, mais que sa capacité de raffinage n’est pas suffisante pour répondre à ses propres besoins en carburant. « Conçue pour optimiser la production pétrolière, la raffinerie de Dangote aura une production suffisante pour disposer d’un léger excédent destiné à l’exportation. Elle sera également en mesure d’envoyer un important volume de diesel et de kérosène sur les marchés internationaux ». Il a révélé que la raffinerie de Dangote prévoyait de tirer parti de l’approvisionnement local en brut, et il a ajouté qu’elle ne participera pas à l’accord d’échange brut-pétrole géré par la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). « Nous allons acheter du brut au juste prix d’exportation, et nous vendrons nos produits au prix d’importation. L’échange de brut ne s’effectue que pour les importateurs du produit. La nouvelle raffinerie a été conçue pour transformer divers types de brut, du brut non sulfureux au brut léger, approvisionnés au niveau local et à l’étranger. « Dangote projette d’exporter son diesel vers l’Europe et son essence vers l’Amérique latine, l’Afrique occidentale et l'Afrique centrale », a ajouté M. Edwin. Il a déclaré que l’évacuation des produits raffinés sera effectuée par voies maritime et terrestre. « Nous envisageons d’investir dans des navires. Nous ne voulons être à la merci d’aucun transporteur. La plus grande raffinerie de pétrole d’Afrique avait indiqué qu’elle acheminerait ses carburants jusqu’aux consommateurs nigérians par voies terrestre et voie maritime et qu’une fois opérationnelle, elle se substituerait à la totalité des importations de pétrole du Nigéria. » Distribué par APO Group pour Dangote Group.

