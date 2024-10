Le handball féminin tchadien en fête : la finale de la Coupe Me Abakar Djermah Aumi

Le handball féminin tchadien a vécu un moment fort ce 26 octobre avec la finale de la Coupe Me Abakar Djermah Aumi. Organisé par le collectif des entraîneurs de handball féminin de la Commune de N'Djamena, ce tournoi a été l'occasion de mettre en lumière le talent et la passion de ces jeunes sportives.



Une finale passionnante

C'est l'équipe Fraternité qui a remporté le titre de championne, en s'imposant face à l'équipe Confiance sur le score de 11 buts à 9. Cette victoire a été saluée par les nombreux spectateurs présents à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), où s'est déroulée la finale.



Un soutien fort des autorités

La cérémonie de clôture a été présidée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Me Abakar Djermah Aumi, parrain du tournoi, accompagné de son collègue, le Ministre Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement. Ce soutien de haut niveau témoigne de l'importance accordée par les autorités au développement du sport féminin au Tchad.



Des joueuses engagées

Les joueuses, à travers leurs porte-paroles, ont exprimé leur gratitude envers le Ministre et ont plaidé pour la pérennisation de ce tournoi, ainsi que pour une meilleure formation et une meilleure intégration des joueuses dans le monde professionnel.



Les promesses du ministre

En réponse à ces demandes, Me Abakar Djermah Aumi a réaffirmé son engagement en faveur du développement du sport féminin. Il a notamment annoncé que l'année 2025 serait consacrée au sport féminin, avec pour objectif de multiplier les initiatives et les événements sportifs destinés aux femmes.



Concernant la formation des handballeuses à l'INJS et l'intégration des lauréats de cet institut dans la fonction publique, le Ministre a donné des assurances en indiquant que des mesures concrètes seraient prises pour répondre à ces attentes.



Cette finale a été l'occasion de constater le dynamisme et le potentiel du handball féminin tchadien. Avec le soutien des autorités et l'engagement des acteurs du sport, ce sport a toutes les chances de connaître un bel avenir.