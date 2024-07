Le journal en ligne "Réveil du Sahel" est lancé au Tchad

Fondé par Ali Nouradine Seïd, le journal a pour objectif d'informer, d'éduquer et d'inspirer ses lecteurs en se concentrant sur les réalités du Sahel, ses défis et ses espoirs. Le "Réveil du Sahel" s'engage à promouvoir un journalisme rigoureux, éthique et indépendant, tout en donnant la voix aux personnes souvent marginalisées mais essentielles au sein de la communauté.



Selon le directeur de publication, Mbaindiguessem Sadog, le "Réveil du Sahel" fournira des informations fiables et actualisées sur les questions nationales et internationales, en mettant l'accent sur les sujets pertinents pour les lecteurs du Sahel.



Le journal publiera des articles et des analyses approfondis sur des sujets importants, contribuant à la sensibilisation et à la compréhension des lecteurs.



Le "Réveil du Sahel" mettra en lumière des histoires positives et des exemples de réussite, encourageant les lecteurs à faire une différence dans leur communauté.



Le promoteur du journal, Ali Nouradine Seïd, a souligné l'engagement du "Réveil du Sahel" à fournir une source d'information fiable et de qualité. Il a également réitéré l'importance d'un journalisme indépendant et éthique, en particulier dans le contexte actuel du Sahel.



Lors de la cérémonie de lancement, le rapporteur de la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel (HAMA), Assimeh Hassan Halou, a salué la création du "Réveil du Sahel". Il a souligné le rôle crucial que les médias peuvent jouer dans la promotion de la paix, de l'unité et de la démocratie au Tchad. Il a exhorté le journal à adhérer aux principes de journalisme responsable et à contribuer à la construction d'une société tchadienne plus juste et plus prospère.



Le lancement du "Réveil du Sahel" est une étape positive pour le paysage médiatique tchadien. Le journal a le potentiel de jouer un rôle important en informant, éduquant et inspirant les lecteurs du Sahel, tout en contribuant à la promotion de la paix, de la démocratie et du développement dans la région.