Le lycée Tchado-Turc vainqueur du concours d'art oratoire "La voix de ma pensée”

Le concours d'art oratoire "La voix de ma pensée" 2ème édition a été lancé ce 12 mars 2022 au centre culturel Almouna.



La voix de ma pensée est un concours d'art oratoire organisé pour les filles des différents établissements des 10 arrondissements de la ville de Ndjamena.



Cette initiative organisée par la Jeunesse Active pour le Développement Économique et Social (JADES), permet aux jeunes filles de s'exprimer et de faire des plaidoyer à travers l'art oratoire.



La finale de la compétition a opposé l'équipe du lycée Abdoulaye Moussa de Farcha et celle du lycée Tchado-Turc.



Dans son allocution la présidente du comité d'organisation, Halimé Alhadj Souleymane, souligne que ce concours d'art oratoire a pour objectif d'encourager les candidates à prendre la parole en public, de renforcer la maîtrise des thématiques liées à la question du genre et de primer les jeunes filles qui excellent dans ce domaine.



Cette compétition a débuté par la confrontation directe entre les différentes équipes à savoir: le lycée Abdoulaye Moussa de Farcha, le lycée Tchado-Turc et le lycée Hec-Tchad. La confrontation s'est faite en trois phases pour déterminer les finalistes.