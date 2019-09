Le média digital Tachad.com a déjà un an !

TACHAD.COM, site d’information et d’actualités générales tchadiennes et internationales a célébré samedi 28 septembre 2019 le premier anniversaire de sa création.



La cérémonie s’est déroulée au sein de son siège au quartier Bololo à N’Djamena, en présence de responsables de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA) et du ministère de la Communication, ainsi que de journalistes.



Selon le responsable de tachad.com, Souleymane Brahim Souleymane, le journal en ligne a vu le jour le 28 septembre 2018. C’est un quotidien d’information de nouvelles tchadiennes en ligne, couvrant dans la transparence et l’impartialité, l’information tchadienne et internationale, crédible et vérifiable.



“En dépit des difficultés d’ordre sécuritaire, de terrain et de connexion à Internet, Tachad.com a pu les surmonter. Même si beaucoup reste à faire, nous, nous efforçons d’informer le public tant national qu’international. Comme le dit notre slogan : « Notre métier, vous informer »”, a indiqué le responsable du média Tachad.com.