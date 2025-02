Le ministre de l'Eau et de l'Énergie en mission de supervision dans le Sud du Tchad

Dans le cadre de sa mission de supervision des installations énergétiques et hydrauliques, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, s'est rendu dans la région du Mayo Kebbi Est. Cette visite a permis d'évaluer l'état des infrastructures et d'identifier les besoins en matière d'accès à l'eau potable et à l'électricité.



Focus sur le Mayo Kebbi Est



À Guelendeng, chef-lieu du département du Mayo Lemié, le ministre a notamment visité le château d'eau de 250 m³, récemment rétrocédé à la Société Tchadienne des Eaux (STE). Il s'est félicité du bon fonctionnement de cette infrastructure et a souligné l'importance d'un accès durable à l'eau potable pour les populations.



Concernant la centrale solaire, le ministre a noté que celle-ci, d'une capacité de 36 kW, était à l'arrêt depuis plusieurs années. Il a donné des instructions fermes pour sa remise en marche rapide et a appelé à une étude pour envisager son extension afin de répondre aux besoins croissants en électricité de la région.