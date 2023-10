Le ministre des Finances du Tchad et Attijariwafa Bank explorent les possibilités d'Investissement

Lors d'une rencontre récente, le ministre des Finances du Tchad, Tahir Hamid Nguilin, a rencontré le PDG du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani. Au cours de cette séance de travail, les deux parties ont discuté des opportunités d'investissement au Tchad, envisageant divers secteurs tels que la finance, l'agriculture, les infrastructures, le tourisme et l'énergie.



Les discussions ont également porté sur les conditions d'investissement et les mécanismes de financement qui pourraient être mis en place pour faciliter l'implantation d'entreprises étrangères au Tchad. Attijariwafa Bank, l'une des plus grandes banques de la région africaine, présentant une solide empreinte en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, montre un intérêt marqué pour les opportunités d'investissement offertes par le Tchad.