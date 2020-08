Le ministre tchadien des Affaires étrangères rencontre son homologue français à Paris

Le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Amine Abba Sidick, s'est entretenu lundi à Paris avec Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères.



Amine Abba Sidick, ex-ambassadeur du Tchad à Paris, est "allé au Quai d'Orsay faire ses adieux au ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian", selon la diplomatie tchadienne.



Les deux personnalités "se sont entretenues sur les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et ont exprimé la volonté conjointe de les renforcer davantage."



Ils ont évoqué la question de la situation au Mali, la lutte contre le terrorisme et la formation des cadres tchadiens.



Cet entretien a également été "l’occasion d’aborder la coopération bilatérale, dans l’esprit d’amitié qui caractérise les relations entre la France et le Tchad", a pour sa part indiqué la diplomatie française.