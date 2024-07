Le nouveau bureau du Syndicat des médecins du Tchad (SYMET) reçu par le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim

Lors de cette rencontre avec le membre du gouvernement, le président du SYMET, Dr Moussa Kali, a présenté la nouvelle équipe syndicale au ministre et a indiqué que le syndicat défend les intérêts de ses membres. Le SYMET a sollicité le soutien du ministère pour mener à bien ses activités, notamment concernant l'intégration des médecins à la fonction publique, les facilités pour poursuivre les études, le logement, le local et l'amélioration des conditions de travail.



Le ministre a félicité le nouveau bureau et a rappelé les principes de la profession médicale, qui exige rigueur, savoir-faire et savoir-être pour servir dignement la population.

Le membre du gouvernement s'est dit ouvert à toute proposition constructive pour redynamiser et moderniser le système de santé, conformément aux souhaits du Président de la République.



Il a insisté sur l'importance de la communication, du dialogue, de la franchise et de l'honnêteté professionnelle pour les médecins.



Le ministre a également abordé la question de la maîtrise de la profession, du respect de l'éthique et de la déontologie, ainsi que les efforts pour renforcer les ressources humaines dans le secteur de la santé.



Enfin, le ministre a souhaité plein succès à la nouvelle équipe syndicale et les a invités à faire preuve de professionnalisme et d'amour de la patrie pour atteindre leurs objectifs.



Cette réunion semble être une opportunité de dialogue et de collaboration entre le ministère de la Santé et le syndicat des médecins pour améliorer les conditions de travail et l'accès aux soins de santé pour la population.