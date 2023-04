Le nouveau représentant du Saint Siège au Tchad présente ses lettres de créance

La cérémonie s'est déroulée le 28 avril au Palais Toumaï, en présence du ministre des Affaires étrangères et des collaborateurs du président.



Les deux personnalités ont échangé sur les relations entre le Tchad et le Saint-Siège et ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour le bien-être du peuple tchadien, en promouvant la paix, la justice sociale et le développement humain intégral.



Monseigneur Giuseppe Laterza, âgé de 52 ans, a été ordonné prêtre en 1994 et a rejoint le service diplomatique du Saint-Siège en 2003. Il était auparavant conseiller diplomatique à la nonciature apostolique en Géorgie et en Arménie avant d'être nommé nonce apostolique au Tchad en janvier 2023.