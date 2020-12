AFRIQUE Le nouvel accord commercial panafricain pourrait libérer le potentiel économique du continent

21 Décembre 2020

Le nouvel accord commercial panafricain pourrait être "l'anti-Brexit" et libérer le potentiel économique du continent, selon un rapport. Le commerce intra-africain ne représente que 20 % de l'activité économique, mais il est essentiel pour réduire la dépendance à l'égard des importations et renforcer la sécurité alimentaire après le COVID, déclare le groupe d'experts de Malabo Montpellier.

La zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), dont le lancement est prévu en janvier 2021, devrait constituer un tournant pour le commerce agroalimentaire régional et international en Afrique, selon un nouveau rapport.



La zone de libre-échange africaine sera l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), couvrant un marché de plus de 1,2 milliard de personnes et un PIB combiné pouvant atteindre 3 000 milliards de dollars. L'accord offre également la possibilité d'accroître le commerce intra-africain de plus de 50 %, ce qui ajoutera un revenu estimé à 76 milliards de dollars américains au reste du monde.



"Loin derrière d'autres grandes régions du monde comme l'UE en termes de commerce entre les pays individuels, l'Union africaine et ses États membres se sont engagés à favoriser les liens entre les marchés intérieurs de tout le continent", a déclaré Ousmane Badiane, coprésident du groupe Malabo Montpellier, auteur du rapport.



"Ce nouvel accord commercial arrive à un moment opportun pour le continent afin de soutenir les économies en pleine mutation et de répondre à une demande intérieure en forte hausse alimentée par une population et une classe moyenne urbaine en rapide croissance".



La zone commerciale entre en vigueur alors que la population africaine continue de croître, passant de 1,2 milliard de personnes à 2,2 milliards d'ici 2050, selon les estimations, ce qui crée une demande exponentielle. Pourtant, le continent dépend déjà d'importations alimentaires et agricoles d'une valeur d'environ 72 milliards de dollars par an, qui ont augmenté de 3,6 % chaque année ces derniers temps.



Et au beau milieu de la pandémie COVID-19, les estimations montrent que le volume des échanges commerciaux de l'Afrique devrait diminuer de 8 % pour les exportations et d'environ 16 % pour les importations au cours de l'année 2020.



Les experts agricoles du panel Malabo Montpellier ont analysé les possibilités qui s'offrent aux gouvernements nationaux africains et à ses huit communautés économiques régionales de commercer plus efficacement dans ce nouveau paradigme, notamment les moyens de tirer parti du commerce transfrontalier informel. Le commerce informel représente 30 à 40 % du commerce total au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), et jusqu'à 86 % des exportations officielles de l'Ouganda.



Les recommandations du groupe d'experts incluent l'amélioration des informations et des données sur le commerce transfrontalier, en particulier sur le commerce transfrontalier informel, par exemple des données sur son ampleur, la qualité des produits et la structure des flux commerciaux. Cela permettrait de simplifier les réglementations, de fournir une formation sur l'hygiène alimentaire, d'améliorer l'accès au financement et de traiter la question des compétences entrepreneuriales.



"Beaucoup de ceux qui dépendent du commerce transfrontalier pour leur subsistance sont des femmes, qui ont été affectées de manière disproportionnée par les restrictions, les fermetures de frontières et les couvre-feux imposés en raison de la Covid-19, ainsi que par la discrimination et la violence fondées sur le sexe", a déclaré Ishmael Sunga, membre du panel de Malabo Montpellier et directeur général de la Confédération des syndicats agricoles d'Afrique australe (SACAU).



"Une fois que l'accord de libre-échange de l'Afrique australe sera en place, les salaires des femmes qualifiées et non qualifiées devraient augmenter jusqu'à 4 % d'ici 2035, grâce à de nouvelles possibilités d'emploi dans toute la chaîne de valeur agricole".



Le rapport décrit comment s'attaquer aux barrières tarifaires et non tarifaires, et comment améliorer et développer les infrastructures, par exemple en s'attaquant aux procédures douanières lourdes, aux barrages routiers, aux subventions et aux obstacles techniques tels que les règles sanitaires et phytosanitaires (SPS).



De nouvelles solutions numériques peuvent être utiles, comme l'introduction de l'identification par radiofréquence (RFID) ou de micropuces pour le suivi du bétail, ou le stockage et l'échange numériques de certificats de sécurité pour une transmission facile et rapide entre les pays.



Le rapport fournit également des exemples de la manière d'améliorer la compétitivité de la chaîne de valeur et de renforcer la préparation et la résilience aux crises, en mettant l'accent sur les produits alimentaires qui sont de grande valeur et qui contribuent en même temps à une meilleure nutrition.



Cela nécessite des investissements dans la conception et le développement de technologies qui améliorent à la fois la quantité et la qualité des aliments. En outre, il convient de renforcer l'offre d'installations de formation afin d'élargir l'accès aux possibilités de développement des compétences et de la capacité d'innovation tout au long de la chaîne de valeur.



"Un commerce ouvert basé sur des règles est essentiel pour un système alimentaire africain efficace et durable, et permet de maintenir les prix des denrées alimentaires plus stables, ce qui est bon pour les producteurs et les consommateurs" a déclaré Joachim von Braun, coprésident du panel Malabo Montpellier.



"La prochaine ambition peut être un partenariat commercial équitable et approfondi entre l'Union africaine et la Communauté européenne".



Chaque année, entre 10 et 12 millions de jeunes Africains entrent sur le marché du travail, se disputant l'un des quelque 3,1 millions d'emplois créés. Bien que l'agriculture et les secteurs informels soient déjà les plus gros employeurs du continent, ils sont susceptibles d'accélérer la création d'emplois à mesure que la demande alimentaire augmente sur le continent.



"Avec l'expansion de la mécanisation et de la numérisation dans les systèmes alimentaires, de nouvelles opportunités d'entreprenariat - au-delà de la ferme - vont émerger dans le secteur agroalimentaire, créant le potentiel d'emplois durables et de haute qualité dans toute l'Afrique", a déclaré Debisi Araba, membre du panel de Malabo Montpellier et directrice générale du Forum de la révolution verte africaine (FRAA).



Le panel s'est appuyé sur les expériences des blocs commerciaux régionaux existants en Afrique, tels que le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), y compris les systèmes de gouvernance, les innovations en matière de politique institutionnelle et les interventions programmatiques.





