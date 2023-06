Le partenariat Tchad-Union européenne examine les progrès des programmes de développement

Cette réunion, qui s'est tenue en présence de l'Ambassadeur, chef de la Délégation de l'Union européenne, avait pour but d'examiner l'état d'avancement des programmes et projets du 11ème FED en cours d'exécution et de présenter le nouveau programme indicatif pluriannuel (2021-2027) dans le cadre de l'Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI).



Selon le ministre en charge des partenariats internationaux, cette revue de portefeuille n'est pas simplement une formalité, mais une démarche visant à obtenir des informations suffisantes sur la mise en œuvre des programmes et projets financés par l'Union européenne, dans le but de réduire la pauvreté et d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) dans tous les secteurs.



Cette réunion permettra la mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation interne, qui aura pour objectifs à court et moyen terme : d'améliorer les capacités de programmation et de gestion de l'aide communautaire, de favoriser une réflexion critique sur le déroulement des actions et d'en tirer des enseignements pour réorienter les interventions tant sur le plan stratégique qu'opérationnel, afin d'aider à la prise de décisions.



Le ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux souligne : "Les principaux indicateurs de développement au Tchad s'améliorent selon les documents normatifs. Cependant, plus de la moitié de la population tchadienne vit avec moins d'1 euro par jour, et chaque jour des femmes meurent pendant leur grossesse ou lors de l'accouchement. Ces réalités sont dues à un ensemble de facteurs et de co-facteurs qui freinent notre développement. Par conséquent, nous devons accorder une grande attention aux ressources mises à notre disposition et faire du développement durable une réalité en nous engageant de manière plus efficace dans la mise en œuvre des programmes et projets financés par nos partenaires".