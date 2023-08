Le parti TCHAD UNI s'oppose aux ordonnances restreignant les libertés publiques

Le Parti TCHAD UNI dénonce ces actes graves qui restreignent les droits fondamentaux et constitutionnels, et rappelle aux autorités de la Transition qu'elles ne sont pas habilitées à porter atteinte aux valeurs républicaines et démocratiques reconnues universellement. Seul un pouvoir issu d'un processus démocratique légitime peut adopter des dispositions légales conformes aux aspirations populaires.



Des restrictions inquiétantes



Le Parti TCHAD UNI s'inquiète de la restriction des libertés fondamentales dans le but d'entraver les activités des partis politiques et des organisations de la Société Civile. Il considère ces mesures comme une atteinte grave à la légalité républicaine et à l'exercice de la démocratie au Tchad.



Un appel à la révision et à la dénonciation



Face à ces décisions inquiétantes, le Parti TCHAD UNI appelle les autorités de la Transition à revoir leurs décisions et lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour s'opposer à ces ordonnances liberticides. Il exhorte la société civile et les citoyens à dénoncer fermement ces mesures qui portent atteinte aux droits et aux libertés fondamentales du peuple tchadien.