Le piment, un excitant aux bienfaits pour la santé

Le piment est souvent utilisé pour ajouter de la saveur aux plats dans de nombreuses recettes africaines, européennes ou encore asiatiques. Il est l’un des condiments les plus répandus en Afrique, utilisé comme un soulagement par des ivrognes.



La quantité raisonnable du piment stimule la digestion et augmente l’apport alimentaire. Il élimine le cholestérol, réduit la douleur pour la neuropathie diabétique et joue un rôle dans la perte de poids, en plus d'être riche en cocktail de vitamines A, B6, C, E, PP ainsi que d’oligoélément comme le fer, le manganèse, le magnésium et le potassium.



Leurs actions sont bénéfiques, capable de protéger les cellules des radicaux libres. Le piment diminue les risques de maladies cardio-vasculaires, de cancer cholestérol et de la prostate. Il est aussi bénéfique pour la peau, les voies respiratoires, le système sanguin, le système immunitaire, la fatigue, le sommeil, les os, les voies urinaires, les infections, les contractions musculaires et cardiaques. Éviter de le consommer à forte dose car il peut augmenter le risque de cancer d’estomac ainsi que l’hémorroïde.