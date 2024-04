Le pont sur le fleuve Logone entre le Tchad et le Cameroun est quasiment achevé : ouverture prévue pour les prochaines semaines

Ce projet d'envergure, d'une longueur totale de 620 mètres et comprenant des voies d'accès de 15 kilomètres de chaque côté de la frontière, permettra une fluidification significative de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays.



Le groupement Razel/Sotcocog, en charge de la construction, s'attèle actuellement aux finitions du pont, notamment l'enrochement des culées, la pose des lampadaires et la signalisation. Les épreuves de chargement ont été réalisées avec succès le 15 mars dernier.



Si les travaux sur l'ouvrage principal sont presque terminés, il reste encore à finaliser les accès. Les recommandations issues de la dernière revue du projet insistent sur l'urgence de leur achèvement.



Selon les prévisions, le pont devrait être ouvert à la circulation en juillet 2024. Ce sera une étape importante pour le développement régional et le renforcement de la coopération entre le Cameroun et le Tchad.