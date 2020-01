Le premier cabinet juridique spécialisé dans l'énergie en Afrique annonce la nomination de son nouveau Directeur général, Zion Adeoye

Zion Adeoye a été nommé directeur général de Centurion Law Group (www.CenturionLG.com). Adeoye, spécialiste du pétrole et du gaz et expert dans le droit et la finance de l'énergie, a joué un rôle important au sein du cabinet ces dernières années en tant que conseiller clé sur plus de 25 investissements dans le pétrole et le gaz, dans 12 pays d'Afrique subsaharienne. Il a également joué un rôle clé dans la réforme des cadres juridiques sur le pétrole et le gaz à travers l'Afrique, comprenant notamment les divers efforts visant à modifier la loi sur le pétrole et les législations connexes au Nigéria et l'élaboration de réglementations sur le contenu local au Soudan du Sud.

« Centurion a vu une augmentation formidable des transactions énergétiques sur le continent africain - en raison de notre clientèle croissante et de notre équipe incroyablement talentueuse », explique NJ Ayuk, PDG de Centurion Law Group. « Zion a illustré les meilleurs attributs auxquels nous aspirons en tant qu'avocats et en tant que collègues. Je crois que son style réfléchi, discipliné mais terre-à-terre lui serviront à lui et au cabinet pour continuer à croîte, » a ajouté M. Ayuk

Zion a été partie prenante de transactions majeures qui ont façonné Centurion Law Group, ce qui a conduit son leadership et son expérience à se forger naturellement. M. Ayuk conserve lui son rôle de PDG et assumera un rôle plus stratégique au sein du cabinet.

« C'est un honneur de pouvoir compter sur le renforcement des efforts du cabinet alors que nous continuons à conseiller sur certaines des plus grandes transactions pétrolières et gazières en Afrique, garantissant que les accords sur l'énergie de notre génération se traduisent en politiques qui garantiront de réelles opportunités de croissance pour les années à venir », a dit Zion Adeoye. « « Cette nouvelle décennie sera définitive pour le continent et c'est notre passion de faire en sorte que le secteur privé local de l'Afrique prenne la place qui lui revient au premier plan du développement économique du continent » , a ajouté M. Adeoye.

Zion sera basé à notre siège de Johannesburg et prendra ses fonctions avec effet immédiat.

Zion est titulaire d'un LLB de l'Université d'Ibadan au Nigeria et d'un BL de la Nigerian Law School. Il est membre de la Nigerian Bar Association et de l'Association of Independent Petroleum Negotiators (AIPN) et entreprend actuellement un MBA en gestion internationale du pétrole et du gaz à l'Université de Dundee, en Écosse. Il a récemment reçu le prix ESQ 40 under 40 Lawyer Award au Nigerian Rising Stars Award, pour avoir façonné l'avenir de la profession juridique au Nigéria et sur le continent.

