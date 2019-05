TCHAD Le président Déby promet "au moins un repas par jour aux tchadiens à coûts moyens"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Mai 2019 modifié le 3 Mai 2019 - 15:43





Le président de la République Idriss Déby a appelé ce vendredi matin les commerçants et hommes d'affaires tchadiens à "se réveiller" et à "réfléchir intelligemment" pour diversifier l'économie du pays, au cours de l'inauguration à Farcha d'une nouvelle usine de fabrication de farine de maïs.



"L'usine correspond à ce que le PDG m'avait décrit en son temps. Je voudrais remercier l'entreprise CPL de cette initiative qui consiste en la transformation des chaines de valeur d'un produit agricole de notre pays. C'est une première. Il faut pas oublier que dans les années 60-70, il y avait ce qu'on appelait le grand moulin qui écrasait du blé qui venait de l'étranger. Ce grand moulin est mort depuis les années 79. Depuis lors, ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui vous avez une première usine qui transforme un produit qui est très consommé et produit dans notre pays comme le maïs", a déclaré Idriss Déby.



"Tout se fait dans la tête, dans la réflexion, dans l'intelligence"



S'adressant aux hommes d'affaires et aux commerçants tchadiens, le chef de l'Etat a relevé que "s'il y a le vouloir, rien n'est impossible. Tout se fait dans la tête, dans la réflexion, dans l'intelligence. C'est ça qui crée la richesse. L'intelligence peut être à la base de la richesse."



D'après lui, "quand on n'utilise pas suffisamment cette intelligence, on peut avoir à côté de quoi manger, mais soit mal fait sur le plan hygiénique, soit ne correspond pas aux normes, soit il n'y a pas de valeur ajoutée, mais quand on réfléchit bien on peut le faire. C'est avec 3 milliards. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est 3 milliards de Francs CFA. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires tchadiens qui ont cela."



Le dirigeant tchadien a notamment pris exemple sur l'initiative de la ferme Wadi Koundi de production d'œufs dans la zone de Koundoul. "On ne peut pas parler de développer le secteur privé par les paroles. Le développement du secteur privé dans notre pays sera à la base de la richesse, de l'emploi et aussi à la base de la réduction susceptible de permettre à chaque ménage d'avoir de la nourriture", a-t-il souligné.



"Nous sommes pas loin de notre autosuffisance alimentaire"



"Je voudrais une fois de plus faire un appel à l'endroit de nos hommes d'affaires d'utiliser leur intelligence et les moyens qu'ils ont. Nous sommes un pays connu pour sa vocation agro-sylvo-pastorale. Nous sommes pas loin de notre autosuffisance alimentaire si nous décidons d'utiliser notre intelligence. C'est ça qui manque. On ne peut rien faire sans l'intelligence, sans la réflexion, sans faire travailler sa cervelle. Je crois qu'il est important que cet exemple d'une entreprise d'un pays ami comme la Chine soit suivi par les autres et que la transformation des chaines de valeur de l'ensemble des productions agricoles ou animales soient l'affaire des hommes d'affaires tchadiens. En réfléchissant, ils peuvent même faire un partenariat avec d'autres sociétés. On a des grandes sociétés qui sont là", précise Idriss Déby.



"La spéculation des commerçants véreux"



Idriss Déby a pointé du doigt la "spéculation des commerçants véreux" dans la flambée des prix. "C'est ce qui tue aujourd'hui les ménages", a-t-il déclaré.



D'après lui, ces commerçants "sont à l'intérieur du pays et donnent des modestes sommes aux agriculteurs. Ils vendent la production avant même de planter. Ce sont ceux là qui créent la spéculation. Ça tue le pays et les ménages. C'est ce qui crée la cherté de la vie. Il est temps que ça cesse. Le gouvernement avec à sa tête moi-même prendra toutes les dispositions pour que ce genre de situation n'amène pas à créer des problèmes de cherté de vie dans notre pays, surtout en ce qui concerne notre production, que ce soit des produits agricoles ou animaliers."

Des fausses taxes



D'autres facteurs alourdissent la cherté de la vie. "Prenez le cas des chefs traditionnels, sous-préfets, maires, agents de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts et autres qui arnaquent la production nationale et qui font augmenter les prix. Nous prendrons toutes les dispositions pour que cela cesse", a précisé le chef de l'Etat. Il en appelle à tous les Gouverneurs "d'avoir un regard."



Le président de la République a rappelé qu'il n'y a "pas de taxes sur les produits de consommation issus de notre production animale ou agricole. Il n'y a pas de taxes à l'intérieur du pays. C'est zéro, zéro taxes. Des producteurs aux commerçants et au marché, c'est ce qui doit se faire. Le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la Gouvernance locale, et le ministre du Commerce doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire ces coûts supplémentaires artificiels qui alourdissent la vie des pauvres citoyens."



Au moins un repas par jour à faible coût



Par ailleurs, Idriss Déby a fait part de réflexions en cours visant à supprimer pour six mois les droits douaniers sur les produits alimentaires importés, "tout ça c'est pour donner une nouvelle chance à chaque tchadien d'avoir (au moins) un repas par jour à des coûts moyens". La flambée des prix actuels est "artificielle et maitrisable", estime le président qui dévoilera des mesures dans les prochaines semaines.





