Le président Déby se rend à Addis-Abeba pour le sommet de l'UA

Le Président de la République Idriss Déby et la Première Dame Hinda Déby ont quitté N’Djamena samedi matin, à destination d’Addis-Abeba, a indiqué la Présidence.



Le chef de l'Etat prendra part aux cotés de ses paires du continent, au 33ème sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine, tandis que la Première Dame assistera à la 24ème assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD).



A son départ à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, le Président de la République Idriss Déby a été salué par le ministre conseiller à la Présidence de la République, Dr. Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye, en présence du ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



"Quelques membres du Gouvernement, ceux du Cabinet Civil de la Présidence de la République et le Maire de la ville de N'Djaména étaient également présents à l'aéroport international Hassan Djamous", a souligné la directrice générale adjointe de la communication de la Présidence, Aicha Khalil Bilal.