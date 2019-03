Le président congolais Sassou Nguesso est arrivé au Tchad

Le Président de la République Idriss Déby a accueilli ce soir son homologue Denis Sassou Nguesso. Le Président congolais est arrivé à N’Djamena pour participer ce dimanche au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEMAC.



"C’est le premier chef d’Etat à poser ses valises à N’Djamena, à quelques heures de l’ouverture officielle de la 14ème session Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)", indique la Présidence.



L’avion transportant le chef de l'Etat congolais s'est posé à 20h30 à l’aéroport international Hassan Djamous.



La haie d'honneur était composé de membres du gouvernement, du cabinet du chef de l’Etat, du chargé d’affaires de l’ambassade du Congo au Tchad, M. Ossette Daniel et du personnel de la représentation diplomatique congolaise.



Les deux chefs d’Etat ont eu un bref échange au pavillon d'honneur de l'aéroport.



La colonie congolaise au Tchad s'est réunie à l'aéroport pour accueillir leur président. Le cortège a pris la direction de l’hôtel où la délégation congolaise est hébergée.