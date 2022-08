Le président de la RDC veut s'inspirer de l'armée tchadienne pour sa réforme militaire

« J’ai assisté à un défilé impressionnant. J’ai vu que l’armée tchadienne est une armée de métier, très, très, très bien organisée et équipée. Ça va me servir de modèle », a-t-il déclaré.



Pour sa part, Umaro Sissoco Embaló, président de la Guinée Bissau et de la CEDEAO, a estimé que les tchadiens sont en sécurité avec leur armée : « Je connaissais la capacité de l’armée tchadienne. Le matériel aussi, ça se voit, vraiment une démonstration que les tchadiennes et tchadiens sont en sécurité. »