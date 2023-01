Le président de transition du Tchad en visite de 48 heures en Israël

Le président de transition. Mahamat Idriss Deby. entame une visite officielle en Israël ce 31 janvier. Il a quitté N'Djamena cet après-midi pour un séjour de quarante-huit heures dans le pays.



Au départ de l'aéroport international Hassan Djamous, le Chef de l'Etat a été accueilli par le Premier Ministre de Transition, M. SALEH KEBZABO, ainsi que par le Chef d'Etat-Major Général des Armées et d'autres membres du gouvernement, du cabinet civil et du maire de N'Djaména.



Cette visite reflète les relations diplomatiques et économiques en constante évolution entre le Tchad et Israël, et soutient les efforts de coopération entre les deux pays.