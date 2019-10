Le président du Niger Mahamadou Issoufou porte la vision africaine au 17ème Forum de Rhodes du Dialogue des civilisations

Le Président du Niger SEM Issoufou Mahamadou a pris part les 11 et 12 octobre 2019 au 17ème Forum de Rhodes, organisé par l’Institut du Dialogue des Civilisations (https://DOC-Research.org/), pour évoquer plusieurs questions nationales et régionales et porter la vision de l’Afrique sur les grandes questions internationales.

Lors de la session spéciale qui lui était consacrée le 11 octobre, le Président Issoufou Mahamadou a évoqué avec Stefan Grobe de Euronews Bruxelles devant les participants venus de plus de 55 pays sa vision pour l’Afrique et le Niger, a prôné le multilatéralisme, a attiré l’attention sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad, la situation en Lybie et le soutien de la Communauté internationale pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’a mis en garde contre les problèmes posés par le changement climatique et la migration illégale. Les autres points concernaient le rôle que le Niger va jouer en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité à partir de janvier 2020, le marché des faux médicaments en Afrique, les réformes de la gouvernance politique et économique mondiale et la coopération gagnant-gagnant entre les pays.

Le 12 octobre le Président Issoufou Mahamadou a pris la parole en tant qu’Invité Spécial pour conclure les débats d’un panel dédié au partenariat entre l’Afrique et le reste du monde animé par Hannane Ferdjani de Africanews. Ont participé à ce débat le Fondateur de Transparency International, Coprésident de Africa Progress Panel M. Peter Eigen (Allemagne), le Fondateur et Président de la Fondation Brazzaville M. Jean Yves Olivier (France), l’ancien Premier Ministre de Guinée M. Kabiné Komara, le director pour les projets Education de ABO Capital M. Jaimie Graça (Angola) et l’industriel, entrepreneur et philanthrope sud-africain M. Ivor Ichikovitz.

Dans son intervention, le Président Issoufou à évoqué l’ensemble des questions ayant trait à cette thématique et précisé sa vision pour le développement de l’Afrique. SEM Issoufou Mahamadou a insisté sur les défis et perspectives inhérents au développement du continent africain, rappelant la situation de l’Afrique dans divers domaines et soulignant les efforts menés par ses dirigeants à travers, entre autres, l’Agenda 2063 et ses différents Plans et Projets dont la ZLECAf.

Le président Issoufou a renouvelé ses remerciements à l’Institut du Dialogue des Civilisations et en particulier à son Président du Conseil d’Administration, M. Vladimir Iakounine et à son Directeur Exécutif M. Jean-Christophe Bas, « pour l’avoir associé, en tant qu’Invité Spécial, à ce 17ème Forum de Rhodes, lieu privilégié de réflexion et d’analyse pour aider à la prise de décisions de leaders politiques et économiques du Monde ».

