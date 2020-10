Le président du Tchad s'est entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères

Le chef de l'État Idriss Déby a reçu lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, peu après son arrivée au Congo Brazzaville.



"Outre les questions liées à la coopération bilatérale, nous avons évoqué les sujets portant sur la lutte contre le terrorisme", a indiqué Idriss Déby.



Il s'est également entretenu avec son homologue Denis Sassou N'Guessou, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Mme. Louise Mushikiwabo.



Dans la capitale du Congo, le président du Tchad prend part demain à l’ouverture du colloque international : « De Gaulle et Brazzaville : une mémoire partagée entre la France, le Congo et l’Afrique ».