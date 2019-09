Le président tchadien à New York pour l'assemblée de l'ONU

Le Président de la République Idriss Déby et la Première Dame Hinda Déby ont quitté ce matin N’Djamena, pour New York aux Etats-Unis d’Amérique, a indiqué la Présidence.



Le chef de l’Etat prendra part aux côtés de ses homologues, à la 74ème Assemblée générale des Nations Unies.



En marge de cette Assemblée Générale de l’ONU, le Président de la République du Tchad participera à plusieurs réunions de haut niveau consacrées entre autres, à la couverture sanitaire universelle, aux Objectifs du Développement Durable (ODD), la réunion consultative de la Commission climat du Sahel ainsi que d’autres sujets de l’actualité.



La Première Dame Hinda Déby, en sa qualité de présidente de la Fondation Grand Cœur, participera à plusieurs rencontres axées notamment sur la santé maternelle, l’éducation et la scolarisation des filles.