Le président tchadien attendu en France pour le sommet de Pau

Le sommet de Pau qui réunit le président français Emmanuel Macron et les chefs d’État des pays membres du G5 Sahel, s'ouvre ce lundi au Château de la ville du Sud-ouest de la France.



Les chefs d’État des pays membres du G5 Sahel rejoindront Emmanuel Macron pour un dépôt de gerbe commun, en hommage à la mémoire des sept militaires du 5e régiment d’hélicoptères de combat, (RHC), morts en opération au Mali le 25 novembre dernier.



La cérémonie se tiendra en présence également de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Florence Parly ministre des Armées et Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.



À 16 heures, le président français accueillera ensuite au château de Pau, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani et le président de la République du Tchad, Idriss Deby.



La réunion de ce sommet du G5 Sahel débutera à 16h30, et traitera de la situation actuelle au Sahel. Un dîner de travail au Parlement de Navarre viendra clôturer la réunion, en présence de Charles Michel, président du Conseil européen, Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Josep Borell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie.