Le prix Zayed Future Energy Fait son Entrée dans le LIVRE GUINNESS DES RECORDS

14 Janvier 2018



Le Prix Zayed Future Energy a officiellement fait son entrée dans le LIVRE GUINNESS DES RECORDS pour le « Plus grand cours de développement durable environnementale » annoncée le 10 Janvier.



Un total de 282 étudiants des UAE ont participé au cours sur le développement durable, présentée à l’hôtel Ritz-Carlton à Abu Dhabi, par Illac Angelo Diaz, Directeur Exécutif de Liter of Light et lauréat du prix Zayed Future Energy en 2015.

La conférence de 30 minutes a mis en lumière comment les jeunes du monde entier peuvent aider à réduire la pauvreté en énergie tout en les mettant au défi de concevoir des solutions qui contribueront à un avenir plus durable.



La réunion a été marquée par 2400 lanternes solaires arrangées pour créer une installation lumineuse unique en hommage à Sheikh Zayed, le père fondateur des UAE, dont le centenaire de la naissance est célébré partout les UAE en 2018.



Le Prix Zayed Future Energy est le premier prix mondial dans le domaine de l'énergie renouvelable et du développement durable, récompensant chaque année des contributions exceptionnelles d'entreprises, d'écoles, d’organisation à but non lucratif et de particuliers. L'entreprise philippine Liter of Light a fourni un éclairage solaire abordable à des milliers de foyers, d'écoles et de lieux de travail frappés par des catastrophes naturelles grâce à ses programmes d'éducation et d'entraide.



Dr Nawal Al-Hosany, Directrice du Prix Zayed Future Energy, a déclaré : « L'événement record d'aujourd'hui est une manière inspirante de marquer l'Année de Zayed et le 10ème anniversaire du Prix Zayed Future Energy, créé en l'honneur de l'héritage environnemental et la vision de Sheikh Zayed. La dernière décennie a vu la vie de millions de personnes touchées positivement par les nombreux lauréats du prix, dont Litre of Light est vraiment un exemple brillant. La réunion d'aujourd'hui souligne l'importance cruciale des jeunes pour faire avancer l’échange sur les énergies renouvelables et le développement durable, et accroitre leurs pouvoirs en tant qu'agents de changement, maintenant et pour l'avenir. »

Liter of Light a été un symbole d'espoir pour les écoles et les communautés du monde entier, en mettant l'accent sur le développement des compétences communautaires et de la fabrication locale qui transcendent les frontières. Les lanternes solaires assemblées par les étudiants pour l'installation seront retournées à la case départ et seront données au Croissant Rouge, pour être installées dans les rues et les maisons de ceux qui en ont le plus besoin.



Commentant l'implication de Liter of Light dans l’entrée dans ce record, Diaz a déclaré : « Nos jeunes sont une formidable source d'énergie et d'idées dans la promotion du développement durable et de l'action responsable. L'événement d'aujourd'hui envoie un puissant message d'espoir aux jeunes des Émirats Arabes Unis et du monde entier sur la différence qu'ils peuvent faire, face aux défis du développement durable mondial. »

De son côté, Samer Khallouf, l'arbitre officiel du LIVRE GUINNESS DES RECORDS, a confirmé que l'événement d'aujourd'hui était la plus grande leçon sur le développement durable environnemental, et a remis un certificat officiel à Dr Nawal Al Hosany.





