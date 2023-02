Le programme Youthconnek-Tchad adopte sa feuille de route pour une évolution significative

Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial, Patalet Geo, a déclaré que le programme Youthconnek est une initiative dédiée à l'épanouissement de la jeunesse africaine, et que le Tchad a choisi d'y adhérer pour saisir les opportunités de développement pour les jeunes. Selon le ministre, la réunion de ce jour sera un jalon important dans l'évolution du programme Youthconnek-Tchad, en permettant la validation du plan d'actions et de la feuille de route annuelle, ainsi que la présentation du rapport d'activités de l'année 2022.



Le ministre a également déclaré que, en ligne avec l'objectif de soutenir la jeunesse, son département s'engage à fournir un soutien technique et financier au programme Youthconnek. Malgré les restrictions budgétaires, le programme Youthconnek Tchad a fait ses preuves dans l'accompagnement des volontaires et la promotion de la jeunesse, a déclaré Patalet Geo.



Après la réunion du comité de pilotage, une table ronde des partenaires sera organisée pour présenter les documents validés, dans le but de susciter le financement du programme pour l'exécution de ses activités de l'année 2023.



Le Coordonnateur du programme Youthconnek-Tchad, Outhman Abderrahmane Hamdane, a souligné que la croissance démographique est un enjeu crucial pour le Tchad, qui est le premier pays en termes de croissance démographique. Selon lui, les objectifs du programme Youthconnek-Tchad sont déclinés sur cinq axes d'intervention, notamment l'emploi et l'entrepreneuriat, l'éducation et les compétences, la participation à la société civile et au leadership, le genre, ainsi que la technologie et l'innovation.