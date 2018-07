Le projet de construction d’un hôpital de référence au Togo prend progressivement forme

Lomé - Le Premier ministre, chef du gouvernement, Komi Selom Klassou a reçu le samedi 7 juillet 2018 en audience à la Primature, le Président Directeur Général de Ping Pong Global Limited, Siddhart Jaain. Celui-ci est porteur d’un projet de construction de 300 lits au Togo.



En effet, l’entrevue entre Siddhart Jaain et le Premier ministre Komi Selom Klassou a porté sur les modalités de la planification et de la mise en œuvre rapide dudit projet.



« Nous avons le soutien de tout le gouvernement togolais. Le Premier ministre nous a rassurés, au nom du Président de la République, que la partie togolaise va prendre toutes les dispositions pour viabiliser rapidement la zone afin que la réalisation du projet soit effective », s’est réjoui le Président Directeur Général de Ping Pong au terme de son entretien avec le Premier ministre.



Selon l’initiateur du projet, la construction d’un hôpital de référence de 300 lits va aider à résoudre les problèmes de santé, non seulement au Togo mais également dans la sous-région.



« Nous allons inviter des médecins indiens pour y travailler mais aussi les médecins togolais de la diaspora pour qu’ils viennent contribuer à la résolution de la question de santé au Togo », a ajouté Siddhart Jaain.



Rappelons que c’est en mars dernier à New Dehli que le Chef de l’Etat Faure Gnassingbé avait fait part au Président Directeur Général de Ping Pong Global Limited de son intention de doter son pays d’un hôpital de référence. Ceci en marge de sa participation au 1er sommet de l’Alliance Solaire Internationale (ASI) qui a réuni en Inde, du 09 au 12 mars 2018, plus de 35 pays.



Pour l’instant aucune précision n’a été donnée sur la date début des travaux. Mais un mémorandum d’entente pour la construction de cette infrastructure sanitaire au Togo existe déjà entre les deux parties. Il a été signé par les responsables de Ping Pong Global Limited et le gouvernement togolais le 12 mars 2018.