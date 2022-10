Le secrétaire général de l’OCI effectue une visite officielle en Russie

Le secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, effectue ce 23 octobre 2022 une visite officielle en Fédération de Russie.



Au cours de la visite, le secrétaire général aura des rencontres avec le Ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov ainsi qu’avec nombre de hauts responsables russes afin de discuter des divers domaines de coopération bilatérale entre l’OCI et la Fédération de Russie.



« Cette visite qui intervient dans le cadre des relations historiques et stratégiques entre la Russie et le monde islamique sera également l’occasion d’évoquer les questions liées à la paix et à la sécurité internationales », indique l’OCI.



La Fédération de Russie est un membre observateur auprès de l’Organisation de la Coopération Islamique.