Le secrétaire général de l’OCI visite les villes turques frappées par le tremblement de terre

Le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique, M. Hissein Brahim Taha, à la tête de la délégation du Secrétariat général, se rendra en République de Türkiye ce mardi 21 février 2023, dans une initiative visant à faire le tour des zones sinistrées par le tremblement de terre, à s'informer de ses répercussions dévastatrices et à écouter les autorités turques sur la situation dans les villes du sud de Türkiye à la lumière de la grande tragédie qui a frappé le pays. En outre, il rencontrera le ministre des Affaires étrangères turc, M. Mevlut Cavusoglu, afin de discuter des efforts possibles à entreprendre par l'Organisation de coopération islamique dans cette circonstance difficile.



Il est prévu que le secrétaire général rende visite aux victimes blessées du tremblement de terre et s'informe des réalisations des équipes de secours dans leurs efforts pour contenir les situations tragiques au lendemain de la catastrophe.



Immédiatement après le tremblement de terre, le secrétaire général de l'OCI a lancé un appel urgent aux États membres de l'Organisation, à ses institutions humanitaires affiliées et à ses partenaires internationaux pour qu'ils fournissent une aide humanitaire d'urgence afin de soutenir les victimes du tremblement de terre dévastateur qui a laissé un grand nombre de morts en Türkiye et en Syrie.



Hissein Brahim Taha s’est également félicité de la riposte rapide des États membres et des institutions concernées pour contenir les répercussions du tremblement de terre jusqu'à cet instant, réitérant son appel à continuer de fournir un soutien et une assistance aux zones touchées à la fois en République de Türkiye et en Syrie.