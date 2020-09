Le secteur privé africain exige un système de commerce mondial plus équitable et plus transparent

Les PDG africains appellent explicitement à un système plus juste qui soutiendra les pays émergents et en voie de développement selon l’enquête commandée par le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé (PAFTRAC), et réalisée par le magazine African Business, en partenariat avec Afreximbank. Les PDG sont également optimistes quant aux perspectives d'avenir :

- 37% des PDG interrogés estiment que l'OMC, dans son état actuel, est inefficace.

- 65% des PDG estiment que le système commercial mondial est injuste pour l'Afrique.

- Plus de 50% des PDG jugent que le commerce mondial augmentera au cours des 12 prochains mois

- Plus de 70% des PDG pensent que le commerce intra-africain augmentera au cours des 12 prochains mois.

Une enquête commandée par le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé (PAFTRAC) pour évaluer le point de vue du secteur privé sur le commerce, a mis en évidence le désir du secteur privé de réformes considérables pour doter le système mondial de règles commerciales plus justes et plus transparentes.

200 PDG ont été interrogés sur des questions concernant l'OMC et le commerce en général. L’enquête a été conduite à la lumière de la deuxième phase du processus de sélection du prochain directeur général de l’institution. Trois des huit candidats sont Africains : le Nigérian Ngozi Okonjo-Iweala, le Kenya Amina Mohamed et l’Égyptien Abdel-Hamid Mamdouh.

L'enquête, qui couvre de nombreux domaines, fait apparaître un consensus général sur le fait que les règles actuelles pénalisent le continent africain et son secteur privé. Ainsi, 86,6% des répondants disent comprendre le rôle de l'OMC dans le commerce mondial. Cependant, une majorité considère que l'OMC n'est pas assez efficace pour remplir son rôle. Si les infrastructures, la logistique et le capital humain ont été cités comme des défis majeurs à la croissance en Afrique, les dirigeants ont également mentionné le commerce international biaisé comme contrainte clé.

Le professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank, a déclaré: «En tant que banque panafricaine de financement du commerce, Afreximbank a été mandatée pour héberger le secrétariat du PAFTRAC. Toute réforme doit soutenir un secteur privé africain en plein essor et une Afrique de plus en plus intégrée. Nous avons vu, au cours du dernier quart de siècle depuis la création de l'OMC, l'émergence d'un secteur privé africain robuste et dynamique et, plus récemment, des étapes importantes pour intégrer l'Afrique dans le cadre de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECA). L'OMC et ses nouveaux dirigeants devront reconnaître l'impératif de l'intégration africaine et placer le développement au centre de tout programme commercial. »

Il est intéressant de noter que si la majorité des PDG estimaient que le système commercial mondial était injuste, la plupart voient également le système multilatéral se renforcer dans les années à venir. Ils ont présenté un ensemble de réformes pour un système commercial plus juste et plus transparent. Ils demandent de donner une plus grande voix aux pays émergents, et de revoir les barrières tarifaires et non tarifaires, surtout dans le domaine de l'agriculture et des subventions.

Les dirigeants sont optimistes quant aux perspectives d'avenir : plus de 50% des PDG considèrent que le commerce mondial augmentera au cours des 12 prochains mois ; et plus de 70% des PDG jugent que le commerce intra-africain augmentera au cours des 12 prochains mois.

Pat Utomi, président du PAFTRAC, a souligné qu'à moins qu'une réforme n'ait lieu, la crise mondiale actuelle pourrait pénaliser davantage le secteur privé africain. : « Nous avons vu au cours de cette pandémie que les entreprises du monde industrialisé ont reçu des renflouements massifs, des aides fiscales, sans parler des contrats gouvernementaux et des stimulus des états. Les entreprises africaines n'ont pas eu cette chance et devront faire face à un monde où le commerce sera déprimé en raison de l'environnement post-Covid. Dès lors, un environnement commercial mondial plus équitable est plus urgent que jamais. »

Le sondage ainsi qu'un débat autour d'un communiqué à adresser à tous les candidats en lice pour la direction de l'OMC seront présentés lors d'un webinaire qui aura lieu cet après-midi, animé par Afreximbank.

À propos de PAFTRAC :

LE COMITÉ PANAFRICAIN DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT DU SECTEUR PRIVÉ (PAFTRAC)

PAFTRAC réunit les dirigeants africains du secteur privé et fournit une plateforme de plaidoyer unique réunissant le secteur privé africain et les décideurs africains pour soutenir le commerce, l'investissement et les entreprises panafricaines extra et intra-africains.

La plateforme produit des résultats panafricains en fournissant un cadre pour l'engagement du secteur privé dans les questions de commerce et d'investissement en Afrique, y compris la formulation de politiques et les négociations commerciales pour soutenir les économies africaines conformément aux ambitions de l'Agenda 2063 : « L'Afrique que nous voulons ».

PAFTRAC renforce le plaidoyer et soutient les actions politiques et les recommandations du secteur privé sur le commerce et les problèmes d'investissement aux niveaux national, les corridors commerciaux, régionaux et multilatéraux.