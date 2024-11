TCHAD

Le talent tchadien récompensé : Hissein Mahamoud reçoit de prestigieuses distinctions culinaires

Alwihda Info | Par Peter Kum - 9 Novembre 2024

Le Tchad s'est une nouvelle fois illustré sur la scène internationale grâce à l'un de ses talents les plus brillants : Hissein Mahamoud, plus connu sous le nom de "Pâtissier du Désert". Lors d'une cérémonie prestigieuse, il a reçu plusieurs distinctions qui consacrent son parcours exceptionnel et son engagement envers la gastronomie africaine.