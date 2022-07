Le tchadien Casimir Ninga signe avec un club chypriote jusqu’en 2024

"Nous souhaitons la bienvenue au joueur dans notre équipe et lui souhaitons beaucoup de succès avec le "Phoenix" sur sa poitrine", a réagi le club ce 12 juillet.



Ninga est né le 17/5/1993 à N'Djamena, capitale du Tchad. Il joue en tant qu'ailier et défenseur latéral. Il a fait ses premiers pas de footballeur dans son pays natal et au Gabon avant de rejoindre la Ligue 1 française et Montpellier en 2015. Depuis, il joue en première division française, à l'exception de la saison 2020-21 où il a évolué en Super League turque avec Shivaspor.



Casimir Ninga compte 130 apparitions et 22 buts en Ligue 1 française et 16 apparitions en Super League turque.