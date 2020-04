ACTUALITES Le véritable smartphone du photographe : découvrez le TECNO CAMON 15 Premier doté d'un appareil photo SONY 64MP et de la technologie TAIVOS™

- 14 Avril 2020





La première marque mondiale de téléphones mobiles TECNO Mobile (www.TECNO-mobile.com) a récemment lancé un nouveau smartphone : la série CAMON 15 équipée d'un appareil photo SONY 64MP et de la technologie TAIVOS™. La série CAMON 15 de TECNO est l'un des smartphones équipés d'un appareil photo les plus remarquables. La série CAMON 15 a été présentée sur plusieurs plateformes, dont le premier événement de lancement en ligne en Afrique, la présentation par Wizkid, et le plus grand folioscope jamais recensé par le Guinness World Records. En tant que pionnier de l'industrie des smartphones, TECNO Mobile s'est engagé à mettre à la disposition de ses utilisateurs mondiaux les dernières technologies de pointe en matière de smartphones et à explorer des approches et des canaux innovants pour aider les consommateurs à découvrir ses produits. Le premier lancement de produit en ligne est une nouvelle étape proposée par TECNO à ses fans dans le monde entier : une expérience pratique en temps réel et une DÉMO de ce qu'ils peuvent réaliser avec un appareil photo pour smartphone, un matériel d'imagerie puissant et un appareil conçu pour offrir des performances sans précédent aux fans de photographie mobile. Un écran FHD+ 6,6" avec Real Fullview qui repousse les limites L’écran 6,6" Perfect Fullview vous offre une expérience visuelle plus large, plus claire et plus colorée. Le rapport super écran de 91,2 % et la conception de la caméra pop-up monocorps permettent de réaliser le rêve d'une expérience visuelle immersive et cinématographique complète : les utilisateurs profitent d'un écran vraiment illimité. Le nouveau CAMON 15 Premier permet de visualiser des couleurs étonnantes et des lignes de texture remarquables. Suivant les environnements d'éclairage, on peut distinguer différents effets de changement de texture. Une performance 64-MP inédite avec l'équipement de SONY L'appareil photo principal de 64 MP est équipé des fonctions de détection de scène Ultra Clear Shot, Ultra Night Shot, Super HDR et IA de TECNO, qui permettent de créer des photos à très haute résolution et de compenser les changements de conditions de lumière. Le CAMON 15 est le tout premier smartphone en Afrique à être équipé de l'objectif de 64 MP de Sony, équipé d'une puce intelligente. On peut ainsi faire un zoom 8x non seulement lors de la prise de vue, mais aussi après, ce qui permet d'agrandir les photos sans perdre le moindre détail. Par ailleurs, le grand capteur ½ pouces de Sony détecte et capture plus de lumière en soirée que les autres appareils photo, éliminant ainsi les nuisances visuelles pour de meilleures prises de vue de nuit. La technologie brevetée TAIVOS™ pour des prises de vue nocturnes plus puissantes que jamais La solution d'optimisation de la vision TECNO AI est une technologie de traitement du signal déposée de TAIVOS™, qui permet de synthétiser jusqu'à 15 images avec une durée d'imagerie de seulement 4,68 secondes - la plupart des autres smartphones n'atteignent ce résultat qu'en 5,5 secondes, voire 7 secondes. Cela signifie que les photos prises avec TAIVOS™ sont construites à partir d'un composite de 15 images qui peuvent être analysées et recombinées pixel par pixel, capturant de manière vivante chaque élément de vos scènes avec un contraste optimal. Cette technologie est vraiment appréciée par les amateurs de photographie tout au long de la journée, y compris la nuit, car les nuances du soir ont naturellement tendance à se mélanger et à s'assombrir après la tombée de la nuit. Les utilisateurs seront impressionnés par ces superbes photos, car TAIVOS™ est capable de filtrer les perturbations de l'image et d'optimiser la clarté pour offrir des photos nettes, équilibrées et éclatantes, même dans des conditions de faible luminosité. L'appareil photo POP-UP 32MP CAMON 15 Premier propose aux utilisateurs de nouvelles façons amusantes d'activer leur appareil photo. En mode selfie, l'appareil photo avant se déploie et l'objectif transparent de 32 mégapixels est prêt à immortaliser vos meilleurs moments. Les algorithmes faciaux récemment mis à jour offrent des effets de beauté naturels intégrés, ce qui vous permet de gagner du temps pour les retouches. Avec le nouveau HDR, vous pouvez prendre un selfie clair et lumineux, quelle que soit la situation. La caméra POP-UP possède une réaction antichute intelligente et une forte résistance aux interférences magnétiques pour garantir une expérience de selfie totalement fluide. Photographie macro super grand angle 115° et 2 cm La caméra secondaire de 5 MP offre une visibilité super grand-angle de 115 degrés qui élimine la distorsion et vous permet de zoomer à moins de deux centimètres de votre cible grâce à des prises de vue en très gros plan. En prenant des photos avec un super grand-angle de 115°, vous n'avez plus à vous soucier de ne pas saisir complètement tous les aspects du décor. La fonction anti-distorsion permet d'enregistrer la scène telle qu'elle est dans la réalité. La prise de vue rapprochée extrême de 2 cm vous permet de découvrir la beauté invisible des choses apparemment anodines de votre environnement. Grâce à l'objectif AI Bokeh Effect de 2 MP, l'objectif AI et le processeur optique TAIVOS™ Ultra Night Lens de la série CAMON 15, les utilisateurs disposent d'un appareil photo qui leur permet de faire un zoom avant, de prendre un cliché panoramique, et de gérer toutes sortes de conditions d'éclairage pour prendre des photos de jour comme de nuit. Détection de scènes grâce à l'intelligence artificielle (IA) Le CAMON 15 Premier propose également la détection, la reconnaissance de la lumière, la stabilisation de l'image et le traitement de l'image par le biais de l'IA. Toutes ces fonctions font de la détection de scènes l'une des nombreuses fonctions du téléphone conçues pour fonctionner avec l'IA et des algorithmes intelligents pour améliorer votre expérience photographique. Un nouveau mode de scène mixte multidimensionnelle de portrait est disponible, couvrant à la fois les scènes simples et mixtes, avec un taux de détection atteignant 90 %. Une fois la scène reconnue, l'appareil utilisera l'optimisation de l'IA correspondante, vous permettant de prendre des photos plus réalistes et plus détaillées. Personnalisez votre propre beauté avec Beautification 3.0 Le logiciel Beautification 3.0 du CAMON 15 est disponible avec trois types d'effets de beauté intégrés, divers ajustements sur l'interface utilisateur et une prévisualisation en temps réel en un clic. L'algorithme d'amélioration de la beauté reconnaît un total de 18 éléments structurels uniques dans les visages humains, en utilisant l'embellissement stéréoscopique 3D et l'amélioration intelligente du ton pour aider à mettre en valeur les caractéristiques naturelles des personnes. Vous pouvez également utiliser l'IA Body Shaping pour accentuer la silhouette de vos sujets, et Portrait Bokeh 2.0 permet d'optimiser les effets de fond flous pour des portraits plus séduisants. Des interactions sociales amusantes Dans la lignée des précédents Stickers et Emojis RA, nous avons cette fois-ci effectué une mise à jour avec 12 Stickers et 4 Emojis AR uniques du club de football de Manchester City, offerts aux utilisateurs. Pour stimuler des interactions sociales intéressantes et amusantes, des expressions GIF ont été ajoutées. Des stickers TECNO X de Manchester City spécialement conçus peuvent maintenant être utilisés, générant des expressions GIF amusantes en un clic. Vous pouvez à présent exprimer votre humeur par le biais d'un adorable GIF ! Petite vidéo Une courte vidéo amusante est également disponible : 9 styles de filtres, optimisation de la beauté par IA, prise en charge de l'enregistrement grand angle, lecture rapide et réglage 15s/60s en deux versions. Gravez d'autres souvenirs inoubliables ! 128 Go de ROM + 6 Go de RAM, batterie longue durée de 4 000 mAh et des performances puissantes La ROM de 128 Go offre plus d'espace pour stocker vos données et évite aux utilisateurs de devoir effacer fréquemment pour permettre plus de stockage. La mémoire vive de 6 Go offre des performances stables et très efficaces. Le multitâche et les jeux sont devenus plus rapides et plus fluides. La batterie de 4 000 mAh répond au besoin des utilisateurs d'une alimentation stable au travail et dans la vie quotidienne. Distribué par APO Group pour TECNO Mobile.

